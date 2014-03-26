Сепаратисты национализировали заповедники и леса Крыма

Как сообщает пресс-служба нелегитимного парламента автономии, переименовавшегося недавно в Государственный совет Республики Крым, такое решение принято на внеочередном заседании в среду.Читайте такжеСепаратисты Крыма «национализировали» паромную переправу и порты

В перечень предприятий вошли Алуштинское, Бахчисарайское, Белогорское, Евпаторийское, Куйбышевское лесное хозяйство, Джанкойское, Раздольненское, Симферопольское, Старокрымское, Судакское лесоохотничье хозяйство, Крымская горнолесная научно-исследовательская станция, Охотничье хозяйство «Бахчисарайское», охотничье хозяйство «Холодная гора», специализированное лесозащитное предприятие «Крымлесозащита», а также природные заповедники: Казантипский, Крымский, Опукский, Ялтинский, Карадагский и национальный природный парк «Чарiвна гавань» (Черноморский район).

Также национализировано имущество госорганизации «Украинский лесной селекционный центр и обособленное подразделение «Крымская лесосеменная лаборатория».Читайте также Крым национализировал «Черноморнефтегаз» и Феодосийскую нефтебазу

Управлять комплексами будет Республиканский комитет РК по лесному и охотничьему хозяйству.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.