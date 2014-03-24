Меркель и Путин снова обсудили Крым

Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

По данным Кремля, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.

"Обсуждена ситуация, сложившаяся после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Что касается кризиса в Украине, то с обеих сторон выражено удовлетворение в связи с согласованием мандата мониторинговой миссии ОБСЕ, которая будет осуществлять деятельность в этой стране", — отмечается в сообщении.

Также "подтверждена готовность к продолжению диалога, в том числе на экспертном уровне".

Вместе с тем как сообщает Немецкая волна, со стороны ФРГ "информации о содержании и итогах беседы Ангелы Меркель и Владимира Путина не поступало"