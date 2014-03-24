Меркель и Путин снова обсудили Крым
01:33, 24 марта 2014Мир
0 0
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили развитие ситуации в Украине.
Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили развитие ситуации в Украине / Postimees.ru /
Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.
По данным Кремля, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.
"Обсуждена ситуация, сложившаяся после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Что касается кризиса в Украине, то с обеих сторон выражено удовлетворение в связи с согласованием мандата мониторинговой миссии ОБСЕ, которая будет осуществлять деятельность в этой стране", — отмечается в сообщении.
Также "подтверждена готовность к продолжению диалога, в том числе на экспертном уровне".
Вместе с тем как сообщает Немецкая волна, со стороны ФРГ "информации о содержании и итогах беседы Ангелы Меркель и Владимира Путина не поступало"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter