Кличко: ЕС и США должны изолировать Россию экономически

Европейский Союз и США, чтобы предотвратить агрессивное поведение Кремля, должны применять санкции не только к некоторым представителям путинского режима, но и изолировать Россию экономически.

Об этом заявил лидер УДАРа Виталий Кличко во время выступления на Брюссельском форуме, сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа .

“Последние события в Украине засвидетельствовали, что российские лидеры готовы применить силу. Поэтому ЕС и США сообща должны быть готовы жестко реагировать, - подчеркнул Кличко. - Нужные такие санкции демократического мира, которые были бы действительно болезненными для Путина. Поэтому они должны касаться не только некоторых представителей путинского режима. Давление должно изолировать Россию экономически”, - подчеркнул лидер УДАРа.

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Он отметил, что вторжение России в Украину и оккупация Крыма уничтожили систему европейской безопасности, а Путин нарушил все нормы международного права. “Он понимает опасность успеха украинской демократической революции для его правления. Это ставит крест на его надеждах восстановить Российскую империю”, - отметил Кличко.

Политик заметил, что подписание политической части Соглашения об ассоциации является общей победой демократических, проевропейских сил Украины.

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“Украина и соседние страны нуждаются в помощи на их пути к зрелой демократии и экономическому процветанию. Европейский Союз может это сделать. Это в интересах ЕС, чтобы видеть Европу стабильной и мирной. Следовательно, Евросоюз заинтересован помочь восточным партнерам в укреплении их государственных структур, реорганизации социальной жизни и экономики”, - подчеркнул Кличко.