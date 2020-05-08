Путин решил не поздравлять Зеленского с 9 мая

Путин вынес в отдельную строку Украину и Грузию, адресуя приветствие только "народам" двух государств.

Глава Кремля Владимир Путин решил не поздравлять президента Украины Владимира Зеленского и грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили с 75-летием Победы во Второй мировой войне.

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Путин вынес в отдельную строку Украину и Грузию, адресуя приветствие только «народам» двух государств.

При этом Кремль в очередной раз вспомнил о ветеранах и попытке «переписать итоги Второй отечественной войны», а «память отцов и дедов поможет двустороннему сотрудничеству в различных сферах».

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ приняла закон, предусматривающий перенос даты завершения Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Авторы инициативы ссылаются на указ Иосифа Сталина от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется праздником Победы над Японией.