Турчинов назначил председателя Черновицкой ОГА

Текст указа размещен на президентском сайте.

Другим указом Турчинов отменил назначение Михаила Романива председателем Черновицкой ОГА.

«Отменить как таковой, что нереализованный Указ Президента Украины от 15 марта 2014 № 299 ”О назначении М.Романива председателем Черновицкой областной государственной администрации”, говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта указом и.о. президента Украины председателем Черновицкой ОГА назначен Михаил Романив.

Уже 17 марта, под давлением общественности, он написал заявление об отставке, которое передали в Администрацию президента.

18 марта в Черновцах Общественный совет Майдана, заручившись поддержкой народного вече в Черновцах поддержал кандидатуру народного депутата Украины, председателя областной организации Политической партии «УДАР Виталия Кличко» Романа Ванзуряка на должность председателя Черновицкой областной государственной администрации.