Генпрокуратура провела обыск в офисах и квартирах Ставицкого

16:20, 21 марта 2014
Политика
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Генпрокуратура совместно с УБОП МВД Украины провела обыски в квартирах и офисах, принадлежащих бывшему министру топлива и энергетики Эдуарду Ставицкому.

Ставицький проходить у кримінальному провадженні

Об этом Украинской правде сообщили корреспонденты hromadske.tv, присутствующие на месте событий.

Обыск был проведен в трех квартирах Ставицкого в Пассаже.

Также, как сообщают корреспонденты hromadske.tv, в офисном здании на улице Шота Руставели, которым владеет жена Ставицкого, выломаны двери - возможно, следователями.

По информации Украинской правды, Ставицкий проходит в уголовном производстве, открытом по фактам совершения лицами из числа высшего руководства государства преступлений по статьям "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах", а также "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

В частности, подписи Ставицкого как экс-руководителя НАК Надра Украины стоят под документами отчуждения из государственной собственности резиденции " Межигорье".

По информации источников "Украинской правды", после бегства Януковича Ставицкий выехал в Италию.

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