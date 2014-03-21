Генпрокуратура провела обыск в офисах и квартирах Ставицкого
Генпрокуратура совместно с УБОП МВД Украины провела обыски в квартирах и офисах, принадлежащих бывшему министру топлива и энергетики Эдуарду Ставицкому.
Об этом Украинской правде сообщили корреспонденты hromadske.tv, присутствующие на месте событий.
Обыск был проведен в трех квартирах Ставицкого в Пассаже.
Также, как сообщают корреспонденты hromadske.tv, в офисном здании на улице Шота Руставели, которым владеет жена Ставицкого, выломаны двери - возможно, следователями.
По информации Украинской правды, Ставицкий проходит в уголовном производстве, открытом по фактам совершения лицами из числа высшего руководства государства преступлений по статьям "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах", а также "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
В частности, подписи Ставицкого как экс-руководителя НАК Надра Украины стоят под документами отчуждения из государственной собственности резиденции " Межигорье".
По информации источников "Украинской правды", после бегства Януковича Ставицкий выехал в Италию.