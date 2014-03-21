Яценюк: Россия в вопросе отторжения Крыма от Украины ведет себя как гангстер

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яценюк заявил журналистам после подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС сегодня в Брюсселе.

"Россия подорвала международный порядок. Россия стала вести себя как настоящий гангстер. Должен быть достойный ответ, как остановить это международное преступление. Мы были готовы к переговорам, а Россия направила 22 тысячи войска (в Крым). Если Россия не слышит этих призывов - нужно найти ответ", - сказал Яценюк.

Он призвал ЕС решительнее подходить к вопросу санкций против России и не бояться вводить широкие экономические санкции против Москвы из-за ее действий в Крыму.

"Что мы должны спасать - цены или ценности? Санкции должны быть для сохранения стабильности. Я имею надежду, что ЕС будет защищать ценности, территориальную целостность Украины. Европа должна защищать свои ценности, потому что – что является окончательным пунктом назначения для России? Это Украина или это, может, ЕС? Россия хочет пересмотреть международный правопорядок", - сказал украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта Президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин, самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномочен представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма. 21 марта аналогичное решение одобрил Совет Федерации России.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.