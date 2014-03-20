Евросоюз пока не будет вводить экономические санкции против России - Олланд

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам заявил Президент Франции Франсуа Олланд перед саммитом ЕС, участники которого, среди прочего, будут обсуждать ситуацию вокруг Крыма.

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"Сегодня об экономических санкциях речь не пойдет, но дипломатия и экономика идут бок о бок. Дипломатия - это дискуссии и переговоры, но нужно, чтобы было и давление. Потому экономические санкции - они не будут приняты сегодня, но в любом случае они должны быть готовы", - сказал Олланд.

По словам президента Франции, лидеры ЕС будут обсуждать расширение персональных санкции против граждан России, причастных к аннексии Крыма.

Он добавил, что в нынешних условиях нет смысла проводить саммит ЕС-Россия, запланированный в Сочи в начале июня.