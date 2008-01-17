Националисты требуют убрать каток с Софийской площади

Конгресс Украинских Националистов вместе с другими национально-демократическими партиями и общественными организациями обратился к Киевскому городскому голове Леониду Черновецкому с требованием демонтировать каток на Софийской площади в Киеве, сообщает «proUA» со ссылкой на пресс-службу КУН.

В частности, национально-патриотические силы замечают, что ежегодно 22 января на Софийской площади в Киеве проходят праздничные мероприятия, приуроченные Дню Соборности Украины.

«В этом году Киевская городская государственная администрация, позволяя установить на святыне украинской земли — Софийской площади, напротив могилы Патриарха Украины-Руси УПЦ КП Владимира развлекательное сооружение — каток, перечеркнула проведение празднования Дня Соборности Украины на традиционном месте», — отмечено в документе.

Украинские патриоты считают такой поступок киевского городского головы и КГГА пренебрежением к национальным святыням украинского народа и саботажем выполнения указа Президента Украины Виктора Ющенко об отмечании Дня Соборности.

В связи с этим, националисты требуют демонтировать каток или перенести его к киевской мэрии, «где чиновники в обеденный перерыв смогут вместе с киевлянами развлечься и отдохнуть от нелегкой политическо-хозяйственной работы и, заодно, сблизиться с народом».

«В случае, если каток не будет демонтирован, украинские патриоты обещают снести ее во время отмечания Дня Соборности в присутствии представителей власти», - сообщает пресс-служба.