Международное сообщество не должно согласиться на аннексию Крыма - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет, что нельзя позволить, чтобы международное сообщество согласилось с аннексией Крыма.

«Не можем позволить, чтобы международное сообщество в «новой Ялте» согласилось с аннексией Крыма», - сказал Туск сегодня во время разговора с журналистами в Варшаве, сообщает «Польское радио».

«Для меня сегодня важнее всего, чтобы европейское и евроатлантическое сообщество не поддались тому давлению, которое осуществляет Путин, и чтобы не было искушения говорить, что Крым потерян, Украина де-факто тоже потеряна, следовательно, нужно как-то поладить с Россией», - подчеркнул политик.

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Туск заявил, что уже имеет план действий для Запада. Во-первых, никакого согласия на аннексию Крыма. Во-вторых, ЕС и США должны более плотно сотрудничать в политической и оборонной сфере. В-третьих, нельзя позволить, чтобы мир согласился с положением вещей, пошел на такую "новую Ялту".

В то же время глава польского правительства раскритиковал тех политиков, которые призывают к войне с Россией. "Война - это самое плохое и последнее решение. Разумная политика существует для того, чтобы избежать войны и достичь своей цели. Мы свои цели не реализуем в течение часов, дней, а может даже в течение месяцев". Туск подчеркнул, что между войной и капитуляцией есть и промежуточные варианты, и Запад сейчас готовится к возможному долгому политическому и экономическому противостоянию с Россией.

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Еще в понедельник премьер сообщил, что самой главной целью ЕС сейчас является сохранение Украинского государства от полного распада и оккупации Россией. "Нам грозит новая Ялта. Только жертвой в этот раз будет не Польша, а Украина", - сказал Туск.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без знаков отличия блокируют и захватывают военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

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Совет Европейского Союза назвал референдум в Крыму незаконным и проведенным в условиях явного присутствия российских войск и запугивания населения полуострова.

Президент США Барак Обама заявил Президенту РФ Владимиру Путину, что Соединенные Штаты никогда не признают референдум в Крыму, а России придется дорого заплатить за нарушение территориальной целостности Украины.

17 марта Совет ЕС, США, Канада и Япония ввели санкции в отношении России..