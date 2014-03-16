На референдуме в Крыму проголосовали почти 64% избирателей

63,97% избирателей Крыма проголосовали на референдуме о статусе региона, по данным на 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.

В абсолютных цифрах это чуть более 970 тыс. человек, отметил он.