На референдуме в Крыму проголосовали почти 64% избирателей
16:50, 16 марта 2014Политика
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По словам председателя республиканской комиссии по проведению референдума, это немного более 970 тыс. человек.
63,97% избирателей Крыма проголосовали на референдуме о статусе региона, по данным на 15.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.
В абсолютных цифрах это чуть более 970 тыс. человек, отметил он.
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