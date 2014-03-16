На референдуме в Крыму проголосовали почти 64% избирателей

16:50, 16 марта 2014
Политика
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По словам председателя республиканской комиссии по проведению референдума, это немного более 970 тыс. человек.

63,97% избирателей Крыма проголосовали на референдуме о статусе региона, по данным на 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.

В абсолютных цифрах это чуть более 970 тыс. человек, отметил он.

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