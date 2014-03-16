Лучше умереть, чем снова подвергаться депортации - Джемилев описал настроения татар

Об этом заявил бывший председатель Меджлиса (1991-2013) и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в эфире 5 канала.

"Мы 50 лет боролись за возвращение на свою Родину, и теперь лучше умереть здесь, чем снова подвергаться депортации. Такое настроение превалирует. Конечно, сами по себе мы не такая сила, чтобы объявить войну России и успешно ее вести. Нас мало и мы без оружия. Конечно, мы тоже заинтересованы, чтобы все было без провокаций. Но когда твоя Родина занята иностранными солдатами – трудно ожидать, что все будет мирно", - сказал глава Меджлиса.

Ранее сообщалось, что лидер меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает намеченный на 16 марта референдум о статусе региона клоунадой