Лучше умереть, чем снова подвергаться депортации - Джемилев описал настроения татар
04:16, 16 марта 2014Политика
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Крымские татары опасаются попытки новой депортации после аннексии украинского полуострова Россией, но они не смирятся с этим и готовы сопротивляться оккупантам.
Джемилев рассказал, о чем сейчас думают крымские татары
Об этом заявил бывший председатель Меджлиса (1991-2013) и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в эфире 5 канала.
"Мы 50 лет боролись за возвращение на свою Родину, и теперь лучше умереть здесь, чем снова подвергаться депортации. Такое настроение превалирует. Конечно, сами по себе мы не такая сила, чтобы объявить войну России и успешно ее вести. Нас мало и мы без оружия. Конечно, мы тоже заинтересованы, чтобы все было без провокаций. Но когда твоя Родина занята иностранными солдатами – трудно ожидать, что все будет мирно", - сказал глава Меджлиса.
Ранее сообщалось, что лидер меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает намеченный на 16 марта референдум о статусе региона клоунадой
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