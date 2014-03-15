Меджлис назвал клоунадой референдум о статусе Крыма

«16 марта в Крыму будет не референдум, а клоунада и цирк, которые будут проходить под прикрытием вооруженных солдат», - сказал Чубаров.

Он подчеркнул, что сторонники крымскотатарского меджлиса не будут в воскресенье препятствовать кому-то «участвовать в цирке», но сами не будут участвовать в нем, а также намерены призывать своих соседей разных национальностей игнорировать это мероприятие.

Читайте такжеВ ЦИК уверены, что на псевдореферендуме в Крыму будет полный бардак

«Меджлис рекомендовал всем местным и региональным меджлисам, совместно с жителями Крыма разных национальностей, продолжать сохранять спокойствие, быть бдительными и исключить возможность любых провокаций», - добавил лидер меджлиса.

По данным Чубарова, 17 марта в Крым приедет группа наблюдателей ОБСЕ для мониторинга состояния прав человека на полуострове.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Путин пригласил одного из лидеров крымских татар Мустафу Джемилева в Москву для переговоров. Сам Джемилев предположил, что его попытаются склонить на сторону России в конфликте в Крыму. После поездик в Москву Джемилве сообщил, что путин не смог его убедить принять сторону РФ.