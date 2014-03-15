Парламент Крыма назвал свой роспуск Верховной Радой "театром абсурда"

Как передает кореспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении президиума.

«После того, как Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию оставил украинских телезрителей без российских фильмов и сериалов, им приходится довольствоваться бесконечным сериалом под названием «Заседания Верховной Рады Украины» с до боли знакомым сюжетом – нелегитимная власть в Киеве продолжает штамповать нелегитимные решения. Очередной эпизод этого сериала, посвященный на этот раз Крыму, снят в лучших традициях жанра "театра абсурда": 15 марта Верховная Рада Украины приняла постановление, которым досрочно прекратила полномочия Верховного Совета Автономной Республики Крым», - отмечают авторы заявления.

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По их мнению, с правовой точки зрения «это решение ничтожно».

«Согласно пункту 28 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины может досрочно прекратить полномочия Верховного Совета Автономной Республики Крым только при наличии заключения Конституционного Суда Украины о нарушении парламентом автономии Конституции Украины или законов Украины. Такое заключение отсутствует – есть лишь решение срочно переформатированного под запросы "майдана" Конституционного Суда Украины от 14 марта 2014 года № 2-рп/2014 по делу о проведении местного референдума в Автономной Республике Крым, которое не может служить основанием для роспуска крымского парламента», - считают . Отметим, что Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (статьи 61–63, 65–66) разделяет понятия "решение" и "заключение" Конституционного Суда, а также порядок их принятия и требования к указанным актам. Соответственно, поскольку постановление Верховной Рады Украины принято с нарушением требований пункта 28 части первой статьи 85 Конституции Украины, оно не влечет за собой правовых последствий», - сказано в заявлении.

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«Если же говорить о политических последствиях, то приходится констатировать: своим решением народные депутаты поставили жирную точку в отношениях Крыма и материковой Украины. Это решение станет для крымчан еще одним веским аргументом голосовать на референдуме 16 марта за воссоединение Крыма с Россией», - считают в Президиуме крымского парламента.

«Голосование за роспуск крымского парламента стало своего рода "проверкой на вшивость", которую, к сожалению, прошли не все народные избранники. Оно продемонстрировало, что некоторые депутаты от Партии регионов и те, кто поспешил покинуть ряды регионалов в трудную минуту, послушно обслуживают "коричневую хунту". Их имена теперь печально известны на полуострове, а сами они станут персонами нон-грата для всех кримчан», - отмечается в документе.

«Сочувствуем этим крымоненавистникам еще и потому, что в ближайшее время им придется голосовать за "драконовские" законопроекты о запрете Коммунистической партии Украины и Партии регионов, о преодолении наследия советской оккупации, о люстрации и т.д. К счастью, после 16 марта это будут уже не наши проблемы и не проблемы крымчан», - заявляет крымский парламент.