Совет Крыма не имел полномочий назначать референдум - Магера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он отметил, что согласно ст. 135 Конституции Украины, Основной закон автономии принимает ВР АРК, а затем он подлежит утверждению Верховной Радой Украины.

“Ни в одном случае Конституция Крыма не может быть предметом местного референдума”, - подчеркнул Магера.

Он также объяснил, что в АР Крым нет законодательного органа и не правильно говорить “парламент Крыма”, поскольку он является лишь представительным органом.

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“Согласно Конституции Украины, есть единственный орган законодательной власти - это Верховная Рада Украины. Кроме нее, никто не в праве принимать законы”, - подчеркнул он.

Он прибавил также, что АРК может проводить местные референдумы, если для этого будет соответствующий закон.

“Поскольку АРК не имеет собственной международной правосубъектности, она не может определять, по каким вопросам проводить референдум, а по каким не проводить. В Конституции и других законах четко указано, что АРК может решать ряд вопросов. Это, в частности, вопрос курортов, библиотек, образования, культуры, охраны природы. Именно по этим вопросам АРК может проводить референдумы, если для этого будет соответствующий закон Украины о местных референдумах”, - объяснил Магера.

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В свою очередь председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко прибавил, что “эти события, которые в воскресенье будут происходить в Крыму, не имеют ничего общего с референдумом”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Крыма 6 марта приняла решение присоединить Крым к РФ и вынесла на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины считают «опрос» неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум признает только официальная Москва.