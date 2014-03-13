Более 67% украинцев положительно восприняли отстранение Януковича - опрос

Две трети украинцев положительно восприняли прекращение полномочий Виктора Януковича на посту Президента Украины.

Таковы переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

Две трети - 67,2% - граждан Украины положительно восприняли прекращения полномочий Януковича, отрицательно к этому отнеслись 19,6% респондентов. Положительное отношение к прекращению полномочий Януковича выразило подавляющее большинство жителей Западного и Центрального регионов (соответственно, 95,4% и 85,4%) и относительное большинство жителей Востока страны (44,6%, тогда как отрицательное отношение здесь выразили 37,1%). В Южном регионе доля тех, кто отнесся к этому положительно, и тех, кто отнесся отрицательно, статистически значимо не отличаются (соответственно, 40,5% и 37,6%).

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Исполняющего обязанности Президента Александра Турчинова считают главой государства 56% опрошенных, Януковича – 10%.

Почти четверть - 24,2% - опрошенных выразили полную поддержку деятельности исполняющего обязанности Президента Украины Турчинова, 36,2% поддерживают отдельные его действия, 32,8% не поддерживают его действия. В свою очередь, в декабре 2013 г. деятельность Януковича полностью поддерживали 16,3%, поддерживали отдельные его действия 27,5%, не поддерживали – 53,4%.

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Опрос свидетельствует, что деятельность премьер-министра Украины Арсения Яценюка полностью поддерживают 22,1% респондентов, поддерживают отдельные его действия 34,6%, не поддерживают – 36,6%. В декабре 2013 г. деятельность премьер-министра Николая Азарова полностью поддерживали 11,4%, поддерживали отдельные его действия 26,2%, не поддерживали его действия 58,6%.

Деятельность правительства Украины полностью поддерживают 16,2% респондентов, поддерживают отдельные действия правительства - 39,6%, не поддерживают – 34,7%. В декабре 2013 г. эти показатели составляли, соответственно, 9,1%; 31,9% и 55,2%.

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Деятельность Верховной Рады Украины полностью поддерживают 16,1% респондентов, поддерживают отдельные действия 42,3%, не поддерживают – 34,1%. В декабре 2013 г. эти показатели составляли, соответственно, 5,7%; 32,8% и 57,5%.

Также большинство граждан Украины 56,6% возлагают ответственность за многочисленные человеческие жертвы во время акций протеста 18-20 февраля – как среди протестующих, так и среди представителей силовых структур - на Януковича и других высокопоставленных должностных лиц. 15,6% возлагают ответственность за это в первую очередь на лидеров политических сил, которые в то время находились в оппозиции, 11,8% – на третью силу, не связанную с властью и оппозицией, но заинтересованную в обострении ситуации, 8,6% – на радикальных участников протестов, 1,7% – на милицию и другие силовые структуры.

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*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 марта 2014 года. Было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.