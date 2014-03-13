Умерли еще двое активистов Майдана - черновчанин и львовянка
07:23, 13 марта 2014Политика
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Ольга Бурая, 1986 года рождения, скончалась в больнице от полученных на Майдане травм.
Умерли еще двое майдановцев
Об этом сообщил Львовский городской совет, передает ТСН.
Также сообщается, что в Польше от полученных травм скончался житель Черновцов Василий Аксенин.
Читайте такжеКоличество погибших во время массовых акций протеста возросло до 102 человек - Минздрав Василий был тяжело ранен 20 февраля в Киеве. У него была пробита брюшная полость и задета тазобедренная кость.
Ранее сообщалось, что количество погибших в массовых протестах в Украине увеличилось до 102 человек.
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