Умерли еще двое активистов Майдана - черновчанин и львовянка

07:23, 13 марта 2014
Политика
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Ольга Бурая, 1986 года рождения, скончалась в больнице от полученных на Майдане травм. 

Умерли еще двое майдановцев

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает ТСН.

Также сообщается, что в Польше от полученных травм скончался житель Черновцов Василий Аксенин.

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Ранее сообщалось, что количество погибших в массовых протестах в Украине увеличилось до 102 человек.

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