Умерли еще двое активистов Майдана - черновчанин и львовянка

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает ТСН.

Также сообщается, что в Польше от полученных травм скончался житель Черновцов Василий Аксенин.

Читайте такжеКоличество погибших во время массовых акций протеста возросло до 102 человек - Минздрав Василий был тяжело ранен 20 февраля в Киеве. У него была пробита брюшная полость и задета тазобедренная кость.

Ранее сообщалось, что количество погибших в массовых протестах в Украине увеличилось до 102 человек.