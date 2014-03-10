В МИД России «возмущены беспределом» на востоке Украины

В России возмущены беспределом, который сейчас царит в восточных областях Украины, заявляют в российском Министерстве иностранных дел, сообщает Радио Свобода.

«В России возмущены беспределом, который сейчас царит в восточных областях Украины в результате действий боевиков так называемого «правого сектора» при полном потакании новой власти, как она себя называет», - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД.

«Дело дошло до того, что 8 марта в городе Харьков хорошо экипированные люди в масках с огнестрельным оружием открыли стрельбу по мирным демонстрантам. В результате имеются раненые», - отмечают в российском МИД. Харьковская милиция признала, что стрельба была, но о причастности к ней «Правого сектора», по словам правоохранителей, известно только с телефонного звонка анонима.

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Кроме того, в МИД России возмущены тем, что Днепропетровская милиция задержала семерых российских журналистов, «мотивируя это тем, что их интересовали только «отдельные провокационные сюжеты». «Одним словом, «свобода СМИ» в кавычках в действия», - заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД России также обвиняют украинскую власть в нарушении «всех имеющихся двусторонних соглашений» из-за того, что на территорию Украины не пропускают граждан Российской Федерации, «фактически поставив заслон приграничному сотрудничеству».

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«Удивляет стыдливое молчание наших западных партнеров, правозащитных организаций , зарубежных СМИ. Возникает вопрос - где же пресловутая объективность и приверженность демократии?», - говорят в МИД России.

Украинская пограничная служба ранее усилила контроль на границе с Россией. В Украину не пропускают россиян, которые могут участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации и накал противостояния в Украине, по данным пограничников, они не пропускают людей, в которых обнаруживают биты, камуфляж, холодное оружие.