Законодательство Украины не предусматривает местные референдумы - глава Донецкого облсовета

Все должно быть только в рамках действующего законодательства Украины, а местные референдумы им не предусмотрены, считает председатель Донецкого областного совета Андрей Шишацкий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после возложения цветов к памятнику Т.Шевченко.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли в Донецкой области проведен референдум о дальнейшей судьбе региона, Шишацкий сказал: «Все должно быть в рамках действующего законодательства. Сегодня законодательством Украины не предусмотрены местные референдумы».

При этом мэр Донецка Александр Лукьянченко добавил, что по вопросу референдума депутаты горсовета «обратились, в соответствии с действующим законодательством, в областной совет, когда он решит, и я думаю, другие должны быть политические инструменты для решения этого вопроса».

По мнению мэра, «сегодня этот вопрос (о местном референдуме - УНИАН) надо рассматривать и решать, чтобы успокоить украинский народ и найти самое рациональное зерно для нашей страны». «Этот вопрос, я считаю, он должен быть рассмотрен и вопросы (которые выносятся на референдум - УНИАН) должны соответствовать чаянию людей, они должны высказать свое отношение к существующей ситуации, которая сложилась в нашей стране, и страна должна быть в этом вопросе едина», - подчеркнул Лукьянченко.

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Как сообщал УНИАН, Донецкий горсовет поддержал вопрос о проведении Референдума о судьбе региона. На внеочередной сессии депутаты Донецкого городского совета 1 марта приняли Решение: поддержать инициативы жителей Донецкой области, выраженные на митингах проводимых в г.Донецке, о проведении Референдума на территории Донецкой области о дальнейшей судьбе Донбасса, и обратиться к депутатам Донецкого областного совета о немедленном назначении вышеуказанного Референдума на территории области.