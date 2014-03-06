Украинцам можно вернуть собственность, отчужденную "кланом Януковичей" - Пискун

Такое мнение Пискун высказал в комментарии УНИАН.

По его словам, для того, чтобы вернуть собственность, которую с помощью Высшего хозяйственного суда и других судов перераспределили в пользу «клана Януковичей», необходимо изменить Закон «О прокуратуре».

«Этими изменениями нужно вернуть прокурору право вносить протесты на незаконные решения судов. Чтобы эти прокурорские протесты останавливали выполнения незаконных решений. Таким образом, можно и нужно остановить множество решений, принятых в период 2010-2014 годов Высшим административным судом Украины, Высшим хозяйственным судом Украины и Высшим уголовным судом Украины», - сказал Пискун.

Экс-генпрокурор считает, что в этот период в стране творилось сплошное беззаконие в административном судопроизводстве, в уголовном судопроизводстве и, самое главное, в судопроизводстве, что касается собственности».

Читайте такжеПискун считает, что ситуацию в Крыму должен контролировать и.о. прокурора АРК«У многих украинцев незаконно была отобрана собственность, которую, с помощью Высшего хозяйственного суда и других судов, перераспределили в пользу клана Януковичей», - подчеркнул он.

Пискун пояснил, что, имея возможность приостанавливать исполнение судебных решений, дела нужно будет направлять на рассмотрение Верховного суда Украины, решения которого оспариваются.

«Прокуратура сможет стать инстанцией, которая сумеет отрегулировать ошибочные решения судов. Но в каждом вопросе, в каждом деле окончательную точку будет ставить Верховный суд Украины», - сказал Пискун.