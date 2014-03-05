Нежелание РФ вести полноценный диалог является ошибкой - МИД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

Он отметил, что позиция Украины является сильной и мирной.

“Мы чувствуем очень мощную и сильную международную солидарность в отношении вопроса, который касается территориальной целостности и нерушимости границ Украины. Фактически, это единодушная международная солидарность. Также есть национальная солидарность людей внутри государства”, - сказал он.

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Лубкивский также отметил, что нежелание вести полноценный диалог - это ошибка РФ.

“Поиск экстравагантных аргументов в защите своей позиции, какие мы слышим от российской стороны, не являемся прагматичными и являемся контрпродуктивными... Также в российском информпространстве есть засилье пропаганды. Мы считаем, что это унижает такой великий народ, как русский. В этой ситуации очень важно, чтобы мы начали полноценные переговоры, открытые, - отметил он.

Лубкивский также отметил, что в отношениях между РФ и Украиной длительное время было много неправды и двойных стандартов. “Думаю, что наступило время исправлять эти ошибки. Тогда неминуемо мы выйдем на надежный, стабильный и предполагаемый двусторонний диалог, потому что именно такой диалог отвечает интересам украинского и российского народов... Очень важно, чтобы это партнерство было основано на принципах взаимного уважения, равноправия и откровенного взгляда в будущее”, - прибавил он.

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Лубкивский также отметил, что Украина настойчиво работает над тем, чтобы состоялся контакт с министром иностранных дел РФ. “Я думаю, что абсолютно понятной является позиция - нужно разговаривать. В условиях шантажа, в условиях угроз не бывает результатов. Я, бесспорно, уверен, что Сергей Лавров - опытный российский дипломат - прекрасно осознает и понимает правильность этого подхода”, - сказал он.