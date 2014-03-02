Папа Римский Франциск призвал к обеспечению мира в Украине

Как сообщает сайт Радио Ватикана, соответствующее обращение Франциск сделал к паломникам, украинского общества и международного сообщества после молитвы «Ангел Господень».

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«Дорогие братья и сестры, прошу вас и дальше молиться за Украину, которая переживает нелегкую ситуацию. Призывая все составные части страны работать над преодолением недоразумений и совместно строить будущее государства, обращаюсь к международному сообществу с пылким призывом поддержать каждую инициативу на пользу диалога и согласия», - сказал Папа Римский.