Папа Римский Франциск призвал к обеспечению мира в Украине
15:19, 02 марта 2014Политика
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Папа Римский Франциск призвал к диалогу и обеспечению мира в Украине.
Папа Франциск / cbc.ca
Как сообщает сайт Радио Ватикана, соответствующее обращение Франциск сделал к паломникам, украинского общества и международного сообщества после молитвы «Ангел Господень».
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«Дорогие братья и сестры, прошу вас и дальше молиться за Украину, которая переживает нелегкую ситуацию. Призывая все составные части страны работать над преодолением недоразумений и совместно строить будущее государства, обращаюсь к международному сообществу с пылким призывом поддержать каждую инициативу на пользу диалога и согласия», - сказал Папа Римский.
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