Черноморский флот открестился от причастности к блокированию аэродрома под Севастополем

«Никакие подразделения Черноморского флота в район Бельбека не выдвигались, и тем более никакого участия в его блокировании они не принимали», — заявил представитель ЧФ России, пишет Lenta.ru со ссылкой на Интерфакс.

При этом он признал, что «с учетом нестабильной обстановки, складывающейся вокруг мест дислокации частей Черноморского флота в Крыму, а также мест компактного проживания военнослужащих и членов их семей, действительно усилена их охрана подразделениями антитеррора из состава Черноморского флота».

В ночь на 28 февраля в аэропорты Симферополя и Севастополя прибыли группы вооруженных людей, не менее 150 человек в каждой. Аэропорт Севастополя «Бельбек» был заблокирован. Аэропорт «Симферополь» продолжает работу. Военные называют себя представителями «отрядов самобороны Крыма». Одновременно на местах присутствуют представители МВД Украины. Военные отказываются вести какие-либо переговоры с украинской милицией. Никаких столкновений между представителями различных силовых структур не происходило.

Глава МВД Украины Арсен Аваков со своей стороны заявил, что аэропорты захвачены российскими военными и обвинил Россию в провоцировании вооруженного конфликта на территории соседнего государства.