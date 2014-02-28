МВД Украины оценивает события в Крыму как вооруженное вторжение РФ

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Аваков сообщил, что «аэропорт Бельбек заблокирован военными подразделениями флота РФ. Внутри аэропорта находятся военные и пограничники Украины. Снаружи – военные в камуфляже и с оружием без опознавательных знаков, но не скрывающие своей принадлежности. Аэропорт не работает. На внешнем периметре посты МВД Украины. Вооруженного столкновения пока нет».

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Относительно аэропорта Симферополя, глава МВД проинформировал, что «около 12 ночи группа в гражданском, около 100 человек, назвавшаяся казачьей сотней, преодолев ограждение на территорию аэропорта, вышла на поле аэродрома. Силами внутренних войск и милиции эти люди были оттеснены сначала в здание аэропорта, а затем и вовсе за территорию. Оружие не применялось. Район аэропорта был покинут «казаками» около часа ночи – погрузились на тентованные КамАЗы и уехали».

Однако, продолжил министр, «около 1.30 ночи в здание аэропорта прибыли на нескольких грузовиках 119 военных с автоматическим оружием в камуфляже без опознавательных знаков. Вошли в здание аэропорта, разместились в помещении ресторана. Не скрывают своей принадлежности к вооруженным силам Российской Федерации. На вопросы украинских сотрудников МВД «вы военные и не имеете право тут находится» - отвечают коротко – не имеем инструкций вести с вами переговоры. Ситуация статична, оружие с обеих сторон не применялось. Российские военные статично наблюдают за работой аэропорта, прямо не вмешиваясь».

Аваков пишет о том, что внутренние войска и МВД Украины усилили наряды в районе аэропорта. Напряжение нарастает и противостоять регулярным военным силам органы правопорядка не смогут.

«Происходящее оцениваю, как вооруженное вторжение и оккупация. В нарушение всех международных договоров и норм. Это прямая провокация вооруженного кровопролития на территории суверенного государства», - заявил министр.

Он считает, что это уже не компетенция МВД. Это компетенция СНБО. «Пока еще нет прямого вооруженного столкновения, должны говорить дипломаты», - добавил Аваков.