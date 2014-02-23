Пшонку видели ночью в одном из ресторанов Донецка - очевидцы

Об этом сообщили посетители заведения, пишет Радио Свобода.

Очевидцы, которые пожелали остаться неизвестными, объяснили, что около десяти часов вечера к заведению подъехало несколько машин представительского класса. Среди пассажиров, по словам посетителей, был и Виктор Пшонка. Очевидцы утверждают, что он отправился к ресторану, поэтому администрация сообщила, что заведение закрывается на спецобслуживание. Это было после десяти часов вечера и были VIP-посетители в заведении примерно час, потом уехали в неизвестном направлении.

Администратор заведения рассказала Радио Свобода, что никаких особых событий во вчерашней работе ресторана не состоялось.

Читайте такжеКлименко и Пшонка сбежали из аэропорта со стрельбой - Аваков

«Я даже не знаю, кто это. У нас был обычный субботний вечер, посетители гуляли день рождения до трех ночи, на обслуживании была единственная зал, где все и происходило. Ничего особенного не случилось ночью. Но, я вот сейчас посмотрела в интернете, кто это, и могу сказать, что к нам такие люди не приходят, у нас посетители среднего возраста, среднего достатка, не понимаю, зачем ему было ехать на Гвардейку аж, есть куча элитных ресторанов в центре».

Из неофициальных источников стало известно, что ресторан принадлежит людям, приближенным к Вилену Шатворян, народного депутата V созыва от Партии регионов, который является выходцем из Донецка.

По сообщениям СМИ, вчера вечером Виктор Пшонка пытался пересечь государственную границу, однако ему это не удалось. Пока никаких новостей о месте пребывания Виктора Пшонки нет.