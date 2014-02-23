Наливайченко: Охрана Пшонки и Клименко стреляла в пограничников, когда они попросили паспорт

Уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко подтвердил, что охрана экс-генпрокурора Виктора Пшонки и экс-министра Александра Клименко стреляла в пограничников и заявил, что с этим должна разобраться Генпрокуратура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Наливайченко сказал на заседании парламента, отвечая на вопросы народных депутатов.

По его словам, действительно некоторые высшие должностные лица, в частности их охрана, открывали огонь.

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"Это правда, что они открывают огонь, их охрана, когда их пограничники просят показать паспорт", - подчеркнул он.

Наливайченко отметил, что Генеральная прокуратура Украины должна определиться "с законными санкциями " относительно этих фактов.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Клименко и Пшонка были задержаны пограничниками в аэропорту Донецка. Однако в здание аэропорта ворвались неизвестные вооруженные люди. Они открыли стрельбу и под прикрытием стреляющих людей экс-министр и экс-прокурор скрылись в неизвестном направлении.