В Харькове неизвестные с дубинками напали на евромайдановцев

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы событий, несколько десятков ”титушек” напали на активистов, которых собралось около сотни, и оттеснили их от памятника Ленину. Молодые люди палками нанесли травмы нескольким евромайдановцам.

На площадь приехало несколько машин скорой помощи, людям предоставляется медицинская помощь, но пока о количестве и состоянии пострадавших ничего не известно.

Читайте такжеВ Керчи около 300 титушек напали на мирных митингующих - «УДАР»Сейчас ”титушки” стали вокруг постамента памятника Ленину. Активисты Майдана находятся с другой стороны площади возле здания облгосадминистрации.

На место событий прибыли сотрудники милиции, которые пытаются предотвратить продолжение конфликта.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 февраля в Харькове активисты Евромайдана во время митинга на площади Свободы приняли решение о частичном демонтаже памятника Ленину.