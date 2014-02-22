Из фракции ПР вышел Кинах и еще 5 депутатов

13:56, 22 февраля 2014
Политика
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Турчинов объявил о выходе из фракции Партии регионов еще ряда депутатов.

Анатолий Кинах вышел из фракции ПР

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о выходе из фракции Партии регионов еще ряда народных депутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, это Александр Един, Юрий Гержов, Анатолий Кинах, Александр Кузьмук, Николай Круглов и Ян Табачник.

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