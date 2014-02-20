Во Львове горит база “Беркута”

Как сообщил руководитель пресс-центра ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, на место происшествия уже прибыли спасательные подразделения, которые приступили к тушению огня.

Он отметил, что пока неизвестно, есть ли на базе. А вопрос об эвакуации он пока не комментирует.

На место происшествия подъезжают пожарные машины и скорая помощь.

Как рассказали очевидцы, судя по одновременному загоранию с нескольких сторон, был совершен поджог “коктейлями Молотова”.