Во Львове горит база “Беркута”
20:05, 20 февраля 2014Политика
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В эти минуты на улице Троллейбусной, где находится база спецподразделения “Беркут”, произошел пожар.
Как сообщил руководитель пресс-центра ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, на место происшествия уже прибыли спасательные подразделения, которые приступили к тушению огня.
Он отметил, что пока неизвестно, есть ли на базе. А вопрос об эвакуации он пока не комментирует.
На место происшествия подъезжают пожарные машины и скорая помощь.
Как рассказали очевидцы, судя по одновременному загоранию с нескольких сторон, был совершен поджог “коктейлями Молотова”.
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