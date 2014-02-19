"Майдан иностранных дел" обвинил власти в кровопролитии в Украине

Основанная украинскими дипломатами в январе 2014 года общественная организация выступила с заявлением относительно событий в Украине 18-19 февраля.

Так, "Майдан иностранных дел" выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших и заявил, что полная ответственность за ситуацию лежит на президенте Украины, украинское правительство и правящую парламентскую коалицию в составе Партии регионов и КПУ.

В организации назвали заявление министра иностранных дел Леонида Кожары относительно причин вспышки насилия в Киеве и других регионах Украины 18 февраля 2014 года такой, которая направлена на дезинформацию мирового сообщества о сути процессов, которые происходят в Украине и обстоятельств событий последних суток в Киеве, с целью оправдания действий правящей партии и украинской власти, которые на протяжении длительного времени отвечают на общественные требования изменений кровавыми репрессиями и давлением на общественных активистов.

Кроме того, в "Майдане иностранных дел" не исключают, что "этот сценарий навязывался украинской власти с одной стороны сопредельного государства".

"Высокопоставленные представители указанной государства неоднократно через средства массовой информации призвали к силового сценария разрешения кризиса в Украине. Также трудно не заметить, что эскалация насилия произошла в период активизации переговоров относительно возможности получения Украиной очередного транша помощи со стороны этого государства", - говорится в заявлении.

Активизация протестов 18 февраля напрямую связана с отказом Партии регионов Украины и украинской власти выполнять задекларированную согласие относительно поиска путей решения продолжающегося политического кризиса и отказом рассматривать любые варианты конституционной реформы или изменений, что позволило бы снять остроту противостояния, уверены в организации.

"Непосредственной причиной силового противостояния стала чрезмерная и немотивированная присутствие в центральной части Киева большого количества представителей силовых ведомств, которые использовались для физического недопущение граждан к традиционным местам проведения акций политического протеста во время заседаний Верховной Рады", - резюмируется в заявлении.

По мнению дипломатов, события 18-19 февраля необходимо расследовать независимым международным органом под эгидой ООН.

Также организация призвала государства-партнеры Украины и все государства, которые декларируют приверженность принципам верховенства права и прав человека, немедленно применить все имеющиеся законные возможности для ограничения передвижения своими территориями и ареста на территории своих юрисдикций всех возможных активов представителей властных структур, причастных к эскалации насилия.

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