Власенко посоветовал "регионалам" упасть на колени и извиняться

Такую уверенность в эфире 5 канала высказал защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, бывший народный депутат Сергей Власенко, пишет Gazeta.ua.

Политик, в частности, возмутился тем, что действующая власть имеет наглость пробовать диктовать свои требования людям.

"Вместо того, чтобы упасть на колени, извиняться, извиняться и еще раз извиняться, они ставят условия, что-то кому-то диктуют", - подчеркнул Власенко.

Он отметил, что чиновники пытаются избежать ответственности за ситуацию в стране, обвиняя своих оппонентов и митингующих.

"Они делают попытку переложить с себя ответственность, как с власти, на других: на журналистов, оппозицию, на тех невинных людей, которые погибли", - подчеркнул экс-нардеп.

Власенко также обратил внимание на то, что власть прикрывает силовиков, которые проявили жестокость в отношении мирных демонстрантов.

"Ни один "беркутовец" не только не арестован, но даже не задержан — это те, кто на глазах всей Украины били людей", - заявил политик.