Турчинов: Оппозиция готова сформировать Кабмин при условии возвращения к Конституции-2004

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил один из лидеров партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

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«В условиях узурпации власти правительство - в руках Президента Януковича, а стране нужно ответственное правительство, которое самостоятельно будет принимать решения. Именно поэтому первым вопросом мы ставим вопрос восстановления конституционного строя, восстановления парламентско-президентской формы власти и только после этого - формирование правительства народного доверия новым большинством в парламенте», - сказал Турчинов.

Он заявил, что тогда правительство будет иметь достаточно полномочий для того, чтобы остановить экономический кризис.