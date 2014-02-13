Турчинов: Оппозиция готова сформировать Кабмин при условии возвращения к Конституции-2004
Оппозиция готова сформировать Кабинет министров только при условии возвращения к Конституции 2004 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил один из лидеров партии «Батькивщина» Александр Турчинов.
Читайте также«УДАР» не будет входить в состав коалиционного правительства - Кличко
«В условиях узурпации власти правительство - в руках Президента Януковича, а стране нужно ответственное правительство, которое самостоятельно будет принимать решения. Именно поэтому первым вопросом мы ставим вопрос восстановления конституционного строя, восстановления парламентско-президентской формы власти и только после этого - формирование правительства народного доверия новым большинством в парламенте», - сказал Турчинов.
Он заявил, что тогда правительство будет иметь достаточно полномочий для того, чтобы остановить экономический кризис.