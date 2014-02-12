Кравчук объяснил, почему не стоит возвращаться к Конституции 2004 года

Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что возвращение к Конституции 2004 года является недопустимым как юридически, так и практически.

Об этом он написал в своем блоге на “Украинской правде”.

По мнению Кравчука, возвращение к тексту Конституции 2004 года кардинально не решит главного – создания такой системы власти, которая обеспечит решение назревших проблем, даст ответ на новые вызовы.

“Во-первых, текст Конституции 2004 года имеет очень серьезные недостатки. В ней отсутствуют гарантии прав и свободы человека, не выписаны нормы реформирования судебной власти, прокуратуры, местного самоуправления. Именно пробелы в этих сферах и стали в данное время одной из основных причин массовых протестов людей», - подчеркнул Кравчук.

Читайте такжеКличко придумал, как быстро вернуться к Конституции 2004 года

«Во-вторых, текст Конституции 2004 года принимался в период президентских выборов, и ведущие политические силы подстраивали его к своим корпоративным интересам, а не к интересам народа», - отметил он.

«В-третьих, текст Конституции 2004 изменялся под серьезным давлением политических игроков президентской гонки, что привело к нарушению Регламента прохождения изменений в Конституцию в Верховной Раде. На это справедливо указал Конституционный суд Украины. По этим и другим основаниям возвращение к Конституции Украины в редакции 8 декабря 2004 года является недопустимым и юридически и практически”, - заявил Кравчук.

По мнению Кравчука, если ко всему этому добавить способ, которым предлагается такое возвращение, то Украина может стать пионером на пути утверждения нелегитимных форм внедрения конституционного строя.

“Это значит, что мы опять, в который раз, наступим на грабли, набьем очень большую шишку, и не только на лбу. Пора уже заканчивать начальную школу и переходить в старший класс, где изучают высшую математику. Важным шагом на этом пути должна стать подготовка нового, усовершенствованного текста парламентско-президентской Конституции. Главное, чтобы новый текст готовился всесторонне, и охватывал все разделы Основного Закона, а не только разделы о власти”, - добавил бывший Президент.

По его мнению, следует четко переосмыслить параграфы, которые определяют права и свободы человека, верховенство права, демократические основы общества, а также по-новому, исходя из европейского опыта, подготовить изменения к разделам правосудия, прокуратуры, местного самоуправления.

Читайте такжеВ УДАРе обещают подготовить идеальную редакцию Конституции

“Нужен комплексный подход, в основе которого находятся коренные, стратегические интересы народа, а не интересы партий и вождей. Новый текст конституции должен быть понятным народу, защищать его и открывать возможность жить достойно, без грубого давления на честь и достоинство человека... Желательно провести серьезную инвентаризацию всех законопроектов, которые разрабатывались в свое время народными депутатами Украины. Убежден: мы получим богатый массив материалов, которые можно будет использовать при подготовке действительно нового, современного парламентско-президентского текста Конституции, который будет положен в основу реформирования всех сфер общественной жизни, переформатирования (на основе закона) власти, определения принципов внутренней и внешней политики”, - добавил он.