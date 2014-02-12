Яценюка попросили показать подписи за возврат Конституции-2004

Член парламентской делегации ПАСЕ, член Венецианской комиссии Владимир Пилипенко обратился к оппозиции с просьбой показать гражданам Украины подписи народных депутатов, собранные ее лидерами за возврат к Конституции 2004 года.

Такую позицию В.Пилипенко озвучил, отвечая на вопрос корреспондента издания «Закон и Бизнес» относительно возможности голосования в Верховной Раде конституционной реформы.

«Хочу напомнить, что недавно три оппозиционных фракции представили СМИ три разных проекта изменений к Конституции Украины. Поэтому мало верится в то, что какой-то из вариантов этих проектов, вариант возвращения к редакции Конституции 2004 года соберет 150 подписей»,- отметил народный депутат.

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По мнению В.Пилипенко, такие заявления свидетельствуют об отсутствии какой-либо последовательности в словах оппозиции.

«Прошу Арсения Петровича подкреплять свои заявления фактами и показать нам публично эти 150 подписей. Хотя, как человек, который не первый год в политике, могу заверить общество, что никаких 150 подписей оппозиция не имеет, а поэтому очевидно, что ее лидеры в очередной раз стали заложниками собственных обещаний, данных на Майдане», - подытожил В.Пилипенко.

Напомним, недавно А.Яценюк заявил, что у оппозиции есть 150 подписей за возвращение к редакции Конституции 2004 года.