Янукович обратился к оппозиции с цитатой из Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил во время заседания Общественного гуманитарного совета, посвященного подготовке празднования в 2014 году 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, сегодня в Киеве.

По его словам, подготовка к 200-летию со дня рождения Шевченко должна быть всенародным движением, которое бы продемонстрировало единство власти и гражданского общества.

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«Празднование очень важное для всего украинского общества… Призываю также оппозицию помнить шевченковские слова: «Обніміться ж, брати мої» и действуйте вместе», - сказал Януковича. (Речь идет о поэме Шевченко «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» - УНИАН).

Кроме того, он призвал руководителей всех регионов страны «в процессе подготовки к празднованию действовать прозрачно».