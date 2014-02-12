В Черкасской области поезд сбил двух мужчин, один погиб на месте

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 12 февраля около 6.00 возле железнодорожной станции «Панское» при сильном тумане пассажирский дизель-поезд №6061 сообщением ст.«Драбово - ст. «им. Т. Шевченко» наехал на 2 мужчин.

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46-летний мужчина с полученными травмы разной степени тяжести госпитализирован в 3-ю городскую больницу Черкасс. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Другой, 44-летний мужчина, погиб на месте происшествия. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Задержки движения поездов не было.