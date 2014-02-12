В Черкасской области поезд сбил двух мужчин, один погиб на месте
16:10, 12 февраля 2014Политика
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В Золотоношском районе Черкасской области дизель-поезд сегодня сбил двух мужчин, один из которых погиб на месте
Поезд сбил двух мужчин на Черкасчине
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 12 февраля около 6.00 возле железнодорожной станции «Панское» при сильном тумане пассажирский дизель-поезд №6061 сообщением ст.«Драбово - ст. «им. Т. Шевченко» наехал на 2 мужчин.
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46-летний мужчина с полученными травмы разной степени тяжести госпитализирован в 3-ю городскую больницу Черкасс. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Другой, 44-летний мужчина, погиб на месте происшествия. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Задержки движения поездов не было.
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