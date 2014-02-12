Янукович предлагает ВР законодательно усилить гарантии безопасности судей

Об этом говорится в поручении главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Янукович просит Пшонку принять исчерпывающие меры по обеспечению проведения в кратчайшие сроки расследования убийства судьи Лободенко, установлению лиц, виновных в совершении этого преступления, и привлечении их к уголовной ответственности в соответствии с законом.

Доложить о результатах расследования генпрокурор должен до 12 марта 2014 года.

Читайте такжеСудью из Кременчуга могли убить из-за его профессиональной деятельности - прокурор

Кроме того, Президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении гарантий безопасности судей и членов их семей.

Янукович также выразил соболезнования семье и близким погибшего судьи Александра Лободенко.

Как сообщалось, в Кременчуге вечером 11 февраля было совершено покушение на судью Автозаводского райсуда города Александра Лободенко. Судья умер в реанимации в ночь на 12 февраля.