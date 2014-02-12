В Полтавской области умер судья, в которого вчера стреляли
08:48, 12 февраля 2014Общество
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Судья Автозаводского райсуда Кременчуга Полтавской области, в которого вчера стреляли, умер.
Фото: Володимира Огнєва, vsluh.ru
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Судья умер сегодня в больнице в 01.40.
Читайте такжеВ Кременчуге из пистолета тяжело ранили судью, мужчина в реанимацииВ настоящее время группа сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры и МВД во главе с заместителем генпрокурора Григорием Середой выехала в Кременчуг в связи с убийством судьи. От МВД в группу вошел начальник Департамента уголовного розыска Василий Паскал.
Как сообщал УНИАН, судью Автозаводского райсуда неизвестный серьезно ранил вечером 11 февраля. Предварительно известно, что пули зацепили бедро и позвоночник. Судья был госпитализирован в реанимацию.
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