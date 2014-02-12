Яценюка и Турчинова пустили к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель председателя Харьковской облорганизации ВО “Батькивщина” Ирина Ефремова, которая провела Турчинова и Яценюка в блок Тимошенко.

По ее словам, встреча может продолжаться до 4 часов.

Оппозиционные политики зашли в блок Тимошенко около 14.25.

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