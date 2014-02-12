Яценюк и Турчинов сегодня посетят Тимошенко

Информацию об этом подтвердили УНИАН в пресс-службе Харьковской облорганізації ВО «Батькивщина».

По данным партии, лидеры ВО «Батькивщина» добираются до Харькова автомобильным транспортом. Они должны прибыть в ЦКБ «Укрзализныци» ориентировочно после 14:00.

Читайте такжеСуд отказал Тимошенко в удовлетворении жалобыОфициального подтверждения от пенитенциарной службы о том, что встреча оппозиционеров с Тимошенко состоится, получить пока не удалось.

В то же время по информации, которую УНИАН удалось получить из собственных источников в правоохранительных органах, вероятнее всего, Яценюк и Турчинов смогут встретиться с экс-премьером.

Как сообщал УНИАН, вчера Яценюк выразил надежду, что 12 февраля ему и Турчинову удастся встретиться с Тимошенко.

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Кроме того, отвечая на вопрос относительно сообщений СМИ о якобы встрече Тимошенко с главой Администрации Президента Андреем Клюевым, Яценюк ответил: “Завтра мы с Александром Турчиновым летим в Харьков. Приезжайте в Харьков и все расскажем”.

Справка УНИАН. 11 февраля газета «КоммерсантЪ-Украина» со ссылкой на источник в руководстве одной из оппозиционных фракций написала, что на прошлой неделе в Харькове состоялась встреча Клюева с Тимошенко. Как утверждает источник, предметом переговоров стал поиск совместного выхода из нынешней ситуации и объединение усилий Партии регионов и "Батькивщины" в Верховной Раде.

Позже адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что информация СМИ о встрече Тимошенко с Клюевым, которая якобы имела место, не отвечает действительности.