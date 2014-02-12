Тимошенко вызвала Януковича на дебаты

13:50, 12 февраля 2014
Политика
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Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко готова выйти на публичные дебаты с Президентом Виктором Януковичем относительно ситуации в стране.

Вслед за Кличко с Януковичем захотела подебатировать и Тимошенко / lenta-ua.net

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

"Я обращаюсь к Виктору Януковичу: если он хочет публичных дебатов – я готова к полноценной дискуссии о тактических и стратегических шагах для выведения Украины из кризиса", - заявила Тимошенко.

Лидер партии подчеркнула, что для нее не суть важно, где именно и в каком формате будут проходить такие дебаты и будут ли они иметь привязку к выборам.

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"В частности, дебаты могут состояться в режиме видеоконференции, оборудование для которой установлено в моей тюремной палате в больнице в Харькове", - отметила Тимошенко.

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