Россия в зоне повышенного риска

Экономика подводит Россию. В то время как Владимир Путин одерживает геополитическую победу в Сирии, активно играет в Иране и в Украине, экономика страны рискует окончательно свалиться в рецессию, превратив кремлевские планы по созданию Евразийского экономического союза в замки на песке.

Пока Россия принимает у себя зимнюю Олимпиаду в Сочи, треть населения страны считает, что РФ переживает кризис, а другая треть считает реальной угрозу кризиса. По оценке экономистов, для РФ 2013 год стал периодом упущенных возможностей. Замедление роста большинства сфер экономики плавно перетекает в год нынешний. Это касается и ухудшения деловой конъюнктуры в обрабатывающей промышленности, и падения продаж в автопроме (в 2013 году продажи продукции «АвтоВАЗа» сократились на 15%, а общее падение рынка по итогам 2013 года – 5,5%), начало девальвации рубля, снижение покупательской способности населения и ухудшения конъюнктуры на внешних рынках для экспортируемых Россией ресурсов.

Российские банки также переходят в режим экономии. Например, госбанки РФ уже выбрали свои бизнес-модели на 2014 год, заявив об оптимизации расходов на персонал. В частности, ВТБ будет урезать на 15% фонд оплаты труда, а Сбербанк заявил без обиняков: будет сокращать сотрудников. Частные российские банки все больше сталкиваются с проблемой перетока вкладчиков в госбанки и банки с иностранным капиталом. Фиксируется рост просрочек платежей по долгам и учащение отзыва ЦБ лицензий у банков.

Только согласно официальной статистике, рост ВВП РФ в 2013 году составил 1,3%, хотя изначально планировался на уровне 3,4%. Ранее Россия при президенте Путине знавала времена, когда рост ВВП превышал 5%.

На таком фоне многие эксперты и представители власти соглашаются с выводом, что нынешняя экономическая модель России себя исчерпала и в будущем она не обеспечит надежного роста экономики страны. Не помогут и цены на энергоресурсы, пик которых уже пройден. Новая экономическая модель России – это вопрос ее выживания в ближайшей перспективе. Даже если такая модель будет принята в этом году, что слишком оптимистично, то, по словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, эта модель сможет обеспечить инвестиции в несырьевые производства только через 3-5 лет. Кроме того, успех новой модели будет зависеть от эффективности распределения госрасходов и увеличения государственной активности в стимулировании экспорта и инвестиций. Пока же ситуация скорее ближе к обратному результату, - только в 2013 году бегство капитала из России составило, по оценкам экспертов, более 70 млрд. долларов.

Отдельным экономическим риском для России выступает организация зимних Олимпийских игр в Сочи, на которые из бюджета РФ было потрачено, по разным данным, около 50 миллиардов долларов (мировой рекорд), при этом из 150 олимпийских объектов 30 так и остались не достроенными. По мнению многих зарубежных экспертов, сочинские Игры не только пройдут на фоне недостроев, но и оставят после себя никому не нужные стадионы и лыжные трассы. Продать их инвесторам для компенсации бюджетных затрат будет крайне сложно. При этом у России в перспективе подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Насколько болезненной будет нагрузка на российский бюджет в связи с проведением подобных мероприятий – открытый вопрос.

Еще одним серьезным риском для российской экономики является экспортная цена углеводороды, особенно нефть. По прогнозам 2014 год окончится падением цены «черного золота» до отметки в 95-100 долларов за баррель с нынешних 110 долларов. Сам по себе этот эффект не носит критический характер, но он будет играть на проявление новых дыр в российском бюджете, более чем на 50% зависящем от нефтегазового экспорта. Тем более, согласно негативным сценариям цена на нефть может упасть и до 80 долларов за баррель. Это значит, что в 2014 году Россия не сможет получить от экспорта нефти и газа добавочные средства, принудительно перейдя в режим экономии.

К слову следует сказать, что внешние резервы РФ остаются пока на весьма значительном уровне. Международные резервы России на январь 2014 года составляли 498,9 миллиардов долларов. Сумма весьма значительная. Но имеет место тренд на снижение объема резервов. Например, по итогам 2013 года международные резервы снизились на 5,2%, составив на 1 января 2014 года 509,5 миллиардов долларов. Только в январе 2014 года снижение произошло в объеме 10,6 миллиардов долларов. В то время как 4 января 2013 года объем резервов составлял 537 миллиардов долларов.

Суммировав комплекс нынешних проблем в российской экономике, можно сказать: рост российского ВВП в ближайший десяток лет будет ниже роста мировой экономики (не более 2% в год); Россия столкнется с возрастающей конкуренцией на рынке экспорта нефти и газа, что приведет к падению цен на энергоресурсы и появлению значительных проблем для российского бюджета; отсутствие новой модели экономического развития приведет не только к росту технологического отставания, но и к невозможности реализация крупных интеграционных проектов на территории СНГ (например, того же Евразийского экономического союза). Таким образом, главным врагом своих геополитических пожеланий может стать сама Россия, точнее, – состояние ее экономики.

На таком фоне, рассчитывать на масштабную финансовую помощь Украине от России весьма рискованно. Москва может в любой момент, ссылаясь на внутренние экономические проблемы, отказаться от выделения кредитных траншей в рамках договоренностей с украинской властью. В то же время, часть российских средств гарантированно будет уходить на погашения задолженности «Нефтегаза» перед «Газпромом», которая уже составляет 3,3 миллиарда долларов.

Похоже, что период финансового благополучия РФ постепенно уходит в прошлое, а экономические проблемы могут серьезно ударить по самой России. Это грозит масштабными политическими и социальными протестами, что, впрочем, уже совершенно другая история.

Роман Рукомеда, политический эксперт