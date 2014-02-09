Правый сектор: мы не обязаны продлевать перемирие с властями

Об этом говорится в заявлении и его заявлении, размещенном в Фейсбук.

"Ставя себе целью победоносное завершение революции, "Правый сектор" согласился на перемирие. Мы предлагали свой сценарий решения ситуации в стране. Однако большинство наших требований не было выполнено в достаточной мере", - заявил Ярош.

"Режим продолжает освобождать заложников, но делает это очень медленно, им лишь меняют так называемую "меру пресечения", а не освобождают от уголовной ответственности. сейчас мы ничем не обязаны к продолжению перемирия. Пока процесс освобождения заложников продолжается, мы постараемся не прибегать к активным действиям, однако никаких гарантий не даем", - добавил Ярош.

"Призываем оппозицию, самооборону, Автомайдан, воинов - афганцев и всех протестующих приготовиться к общенациональной мобилизации с перспективой дальнейшего блокирования правительственного квартала. Мы должны быть готовыми в ближайшее время полностью заблокировать работу центральных органов режима. Говорим с режимом на том языке, который он понимает – на языке силы", - призвал лидер Правого сектора.