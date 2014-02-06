Власти Украины просят международного расследования событий в стране

Об этом на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексом заявил замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, пишет Лента.ру со ссылкой на Интерфакс.

По словам Портнова, Украина официально обращается к «авторитетным руководителям международных организаций» с просьбой о помощи в расследовании того, что происходит в Украине.

«Наша официальная позиция в том, что мы просим помощи именно в расследовании и решении этого кризиса», — заявил он.

О каких именно международных организациях идет речь, Портнов не пояснил. Он отметил, что справедливая оценка должна быть дана как действиям правоохранительных органов во время массовых акций протеста в Украине, так и демонстрантам.

Ранее о необходимости проведения международного расследования политического кризиса в Украине заявляли оппозиционные политики. Так, 2 февраля лидер партии «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что было достигнуто соглашение о создании международной комиссии по расследованию недавних событий в Украине под эгидой Совета Европы. Сведений о составе этой комиссии и сроках начала ее работы нет.

В Украине с конца ноября 2013 года продолжается политический кризис, вызванный отказом властей страны от курса на сближение с Евросоюзом. На массовых митингах неоднократно происходили столкновения демонстрантов и милиции, которые после 19 января 2014 года перешли в острую стадию. В Киеве во время беспорядков пострадало несколько сотен человек, трое погибли.