Песков: Россия не давит на Украину в вопросе об ассоциации с ЕС

Об этом в интервью "Коммерсант FM" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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"Россия не может давить и не давит на Украину в вопросе об ассоциации с ЕС, но Россия, конечно, заинтересована в сотрудничестве с Киевом <…> У украинцев есть возможность сравнить, что предлагается со стороны России и со стороны ЕС, а решать только украинцам, Москва тут давить никак не может", — сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, Песков также заявил, что Россия заинтересована в территориальной целостности Украины, надеется, что раскола страны не произойдет и выражает обеспокоенность увеличением русофобских настроений