МВД не будет искать Корчинского - он подпадает под амнистию - СМИ

По информации источников ТСН, Корчинский подпадает под закон об амнистии, поэтому за события на Банковой его не будут судить.

Дмитрия Корчинского объявили в розыск в начале декабря 2013 года по подозрению в организации массовых беспорядков 1 декабря на улице Банковой в Киеве.

Читайте такжеКорчинского объявили в международный розыскМВД утверждало, что активист сбежал за границу, скрываясь от задержания. В его квартире проводился обыск. Сам Корчинский утверждал, что от правоохранителей не прячется и не чувствует преследований.

Читайте такжеВ квартире Корчинского проведен обыскНа своей странице в Facebook лидер "Братства" уверял, что закон об амнистии на него распространяться не будет. На данный момент карточка с данными Дмитрия Корчинского удалена из раздела сайта МВД, где размещены разыскиваемые лица.