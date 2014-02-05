МВД не будет искать Корчинского - он подпадает под амнистию - СМИ
Министерство внутренних дел больше не разыскивает опального лидера "Братства" Дмитрия Корчинского, который скрывается за рубежом от преследований правоохранителей.
По информации источников ТСН, Корчинский подпадает под закон об амнистии, поэтому за события на Банковой его не будут судить.
Дмитрия Корчинского объявили в розыск в начале декабря 2013 года по подозрению в организации массовых беспорядков 1 декабря на улице Банковой в Киеве.
Читайте такжеКорчинского объявили в международный розыскМВД утверждало, что активист сбежал за границу, скрываясь от задержания. В его квартире проводился обыск. Сам Корчинский утверждал, что от правоохранителей не прячется и не чувствует преследований.
Читайте такжеВ квартире Корчинского проведен обыскНа своей странице в Facebook лидер "Братства" уверял, что закон об амнистии на него распространяться не будет. На данный момент карточка с данными Дмитрия Корчинского удалена из раздела сайта МВД, где размещены разыскиваемые лица.