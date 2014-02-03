В ВР не смогли договориться о повестке дня на пленарной неделе

На Согласительном совете парламента не достигнуто никаких договоренностей относительно работы Верховной Рады на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Согласительного совета все время возникали споры относительно повестки дня ВР на этой пленарной неделе. В частности, оппозиция предлагала рассмотреть вопрос о возвращении к Конституции 2004 года, внести изменения в закон об амнистии, отменив все условия, которые выдвигаются для освобождения задержанных активистов.

В то же время фракция Партия регионов и КПУ предлагали рассмотрение вопросов, которые не касались нынешней ситуации в государстве.

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В конце Согласительного совета возник спор между председателем ВР Владимиром Рыбаком и лидером фракции “Батькивщина” Арсением Яценюком.

Рыбак стал обвинять оппозицию в том, что она не выполняет договоренностей, и что принятый закон об амнистии был согласован всеми лидерами фракций.

В ответ Яценюк заявил, что это неправда, и, обращаясь к Рыбаку, сказал: “Ваша судьба сейчас не является определяющей, а сейчас речь идет о судьбе страны и 45 миллионах человек. А объяснения о том, как у вас дела, мало кому интересны”.

Рыбак согласился с этим утверждением и закрыл Согласительный совет, пригласив лидеров фракций к себе на разговор и отметив, что сессия и заседание парламента завтра начнется в 10 часов.