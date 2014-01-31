СМИ: В честь погибшего активиста Вербицкого назовут гору на Кавказе

По словам главы горного клуба «Экстрем» Марьяна Нищука, Вербицкий был членом клуба, и его друзья решили так увековечить его память. За последние два года альпинисты уже назвали одну из вершин на Кавказе именем Степана Бандеры, а вторую — Андрея Шептицкого, сообщает Сегодня.

В этом году третью вершину собирались назвать в честь Папы Иоанна Павла II, но, как поясняют члены клуба, из-за трагической смерти Вербицкого решили с горой в честь понтифика повременить.

Читайте такжеНа месте смерти активиста Евромайдана Вербицкого установили памятник (фото)По словам Нищука, инициативу львовян поддержали их грузинские коллеги: они помогут найти безымянную вершину, потом наши поедут туда, чтобы определить ее точные координаты.

Львовский горсовет собирается обратиться к грузинским коллегам за согласованием, после чего они должны будут нанести вершину Вербицкого на карты. Экспедиция запланирована на август. Во Львове тем временем в честь активиста хотят назвать еще и площадь, улицу или сквер.