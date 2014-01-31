Рыбак считает, что Конституцию можно будет поменять осенью

Об этом он сказал в интервью одному из украинских каналов, отвечая на вопрос, когда может быть сформирована ВСК по изменениям в Конституцию и кто в нее может войти.

«Специальная комиссия может вполне (быть - УНИАН) создана на следующей неделе пленарной, с открытием четвертой сессии», - сказал спикер.

По мнению Рыбака, эта комиссия должна быть образована на пропорциональной основе с участием представителей всех фракций.

Вместе с тем он отметил, что для внесения изменений в Конституцию может понадобиться две сессии парламента. «В течение 2014 при желании депутатов можно рассмотреть изменения в Конституцию», - сказал спикер.

До этого, отметил он, предложенные изменения, в частности, нужно будет направить в Конституционный суд. «Они дадут свои замечания, вернут. Снова в парламенте рассмотреть (нужно будет - УНИАН) теперь уже замечания, которые будут Конституционного суда», - сказал Рыбак.

Далее, «по закону, согласно Конституции, на следующей сессии, которая начнется уже, осенняя сессия этого года, можно рассмотреть изменения (в Конституцию - УНИАН). Но при этом необходимо набрать 300 голосов».

Кроме того, Рыбак не исключает, что могут «возникнуть вопросы, в Конституции четко записано, вопросы, которые необходимо обсудить на референдуме».