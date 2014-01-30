Рыбак: Активисты должны освободить админздания, но на Майдане могут остаться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подчеркивает, что принятым вчера законом об амнистии участников акций протеста не предусмотрена необходимость освобождения протестующими Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он заявил, что лично вычеркнул Майдан Незалежности и улицу Крещатик из перечня объектов, которые должны быть освобождены протестующими.

"Майдан мы вычеркнули, люди имеют право на мирный протест, и никто Майдан сегодня не должен трогать", - сказал Рыбак, заметив, что сегодня в столице сильный мороз.

Также, по его словам, митингующие могут остаться в Доме профсоюзов и в Октябрьском дворце.

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Зато, по словам Рыбака, участники акции должны освободить административные здания, в том числе здания областных государственных администраций.

Рыбак считает, что процесс освобождения зданий и арестованных протестующих должен происходить параллельно.

Как сообщал УНИАН, 29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Юрия Мирошниченко об амнистии задержанных участников Евромайдана.

Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие в течение 15-ти дней освободят админздания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистию задержанных активистов без каких-либо условий.